النرويج تعين وزيرا جديدا للعدل بعد استقالة سلفه

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أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، اليوم الجمعة، تعيين وزير جديد للعدل بعد استقالة تور ميكيل وارا أمس الخميس.

ويحل الوزير الجديد جوران كالبيرج محل وارا، وهما عضوان في حزب التقدم الشعبوي اليميني الذي يمثل جانبا من ائتلاف يمين الوسط الحاكم بقيادة سولبرج.

واستقال وارا أمس بعد أسبوعين من إعلان جهاز الأمن النرويجي (بي اس تي ) اشتباهه في أن شريكته هي التي أضرمت النيران في سيارتهما.

وقال وارا: "كانت الأسابيع الماضية صعبة للغاية بالنسبة لعائلتي" مضيفًا أن أسرته بحاجة إليه أكثر من الحكومة.

وقام وارا بإجازة منذ منتصف مارس الجاري عندما أعلن جهاز الأمن أنه يعتقد أن شريكته، ليلى أنيتا بيرثوسن، هي التي أضرمت النار في سيارتهما في هجوم مدبر.

وكانت السيارة متوقفة خارج منزلهما في أوسلو في الحادثة التي وقعت يوم 10 مارس، وتم اخماد الحريق بسرعة.

وكان هذا هو أحدث حالات التخريب والهجمات التي تم الإبلاغ عنها على منزل وارا في الأشهر الأخيرة.

وفي ديسمبر الماضي، أُلقي صليب معقوف وكلمة "عنصري" على المنزل وسيارة كانت متوقفة خارجه.

وأثارت الأحداث تكهنات بوجود دوافع سياسية محتملة وراءها.

وعينت سولبرج، وارا وزيرا العدل وهو من حزب التقدم اليميني الشعبوي قبل نحو عام.