الإفراج عن 574 سجينا بمناسبة عيد الشرطة الـ67

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على الإفراج عن 574 من نزلاء السجون؛ استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم احتفالا بعيد الشرطة الـ67 لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52 لسنة 2019.



وكان قطاع السجون برئاسة اللواء زكريا الغمرى عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 157 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 417 نزيلا إفراجا شرطيا.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.