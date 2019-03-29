اليابان تعتزم القيام بعملية إعدام واسعة النطاق بعد تفشي حمى الخنازير

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أعلنت الحكومة اليابانية، أنه سوف تعدم حوالي 2400 خنزير بوسط اليابان، اليوم الجمعة، في أعقاب تأكيد حالتين أخريين لحمى الخنازير في مزرعتين بالمنطقة،.

وقال وزير الزراعة، تاكاموري يوشيكاوا في مؤتمر صحفي في إشارة إلى الوباء "من الصعب جدا توقع موعد انتهاء تفشي المرض".

وأعلنت حكومة مقاطعة "آيتشي" عن الحالتين الـ15 والـ16 من حمى الخنازير، المعروفة أيضا باسم "كوليرا الخنازير" في في مدينتي "سيتو" و"تاهارا" منذ سبتمبر الماضي.

ورصدت السلطات الفيروس في إحدى المزارع بمدينة "سيتو" خلال فحصها، في أعقاب تفش بمنشآت قريبة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتأكدت حالة أخرى بمزرعة "تاهارا" بعد العثور على خنزير نافق هناك أمس الخميس.

وعلقت الحكومة المحلية شحنات الخنازير ونقل العلف والروث من منشآت تقع على بعد عشرة كيلومترات من المزرعتين.

وتقول الحكومة إن المرض لا يشكل أي خطر على البشر، لكن سلسلة تفشي المرض تضر بمصدر رزق المزارعين المحليين.

وكان أول تفش لحمى الخنازير في اليابان منذ 16 عاما قد تأكد في سبتمبر الماضي في مزرعة بمنطقة جيفو القريبة، وبعد ذلك بشهرين، وردت الحالة الثانية في ساحة عامة للمواشي بتلك المنطقة.