إعادة محاكمة ناشطة سويدية تم تغريمها بسبب احتجاجها على ترحيل أفغاني

أمرت محكمة استئناف سويدية اليوم الجمعة بإعادة محاكمة امرأة سويدية، أدينت بانتهاك لوائح النقل الجوي عندما حاولت وقف ترحيل رجل أفغاني.

وكانت محكمة ابتدائية قد أمرت إيلين إيرسون الشهر الماضي بدفع غرامة تبلغ ثلاثة آلاف كرونه (324 دولارا) كعقاب لها على احتجاجها، غير أنها استأنفت الحكم.

وبعد صدور الحكم الأولي كشفت صحيفة سفنسكا داجبلات اليومية التي تصدر في العاصمة السويدية، عن أن واحدا من المحلفين الثلاثة في القضية وصف إيرسون بأنها مجرمة في تعليق له على موقع إليكتروني قبيل المحاكمة.

وقالت محكمة الاستئناف لمنطقة غربي السويد أن هذا التعليق يوحي بأن المحلف منحاز، وأمرت بإعادة محاكمة المرأة.

وأذاعت إيرسون مقطع فيديو يصور عملية احتجاجها وهي على متن الطائرة، على ترحيل الرجل الأفغاني في 23 تموز/يوليو من العام الماضي على صفحتها على الفيسبوك، ولقي المقطع الذي يصورها وهي ترفض الجلوس على مقعدها انتشارا واسعا.

وكانت جهة الادعاء قد طالبت في المحاكمة الأولى بتوقيع عقوبة السجن لمدة أسبوعين بحق إيرسون، غير أن المحكمة رأت أنه يكفي توقيع غرامة مالية عليها.

وتم ترحيل الرجل إلى أفغانستان.

وتنتمي إيرسون /21 عاما/ لمجموعة سويدية من النشطاء تشن بانتظام عمليات احتجاج ضد ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان.