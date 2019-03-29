كشف سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عن ترك ملف احتفال النادي بالمئوية لرجل الأعمال كامل أبو علي ، على أن يتكفل بكل شئ من حيث التنظيم والترتيبات ويكون المسؤول الأول عن هذا الملف.

وقال حلبية خلال تصريحات التفلزيونية مساء أمس: "مجلس الإدارة يثق ثقة تامة أن أبو علي قادر على تنظيم مئوية جيدة تليق بحجم الفريق البورسعيدي".

وأوضح، "المئوية ليست عبارة عن مواجهة فريق عالمي فقط بل أنها فعاليات كثيرة سوف يكشف عنها خلال الفترة الماضية".

وأشار حلبية إلى أن، ملعب بورسعيد هو من سيستضيف مئوية الفريق، بل أنه سيتم تأجيلها أسبوعًا أو أكثر حتى يتم إعداد الملعب جيدًا.

وشدد حلبية أن المصري لن يغير استاد بورسعيد في المستقبل مشيرا أن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق.

وأتم: "استاد بورسعيد سيظل هو الملعب الخاص بالنادي المصري، خاصة أن به جميع الذكريات الجيدة للاعبين والجمهور ولن يتم تغييره بشكل أو بأخر لكن سوف تكون هناك خطة لتطوير".