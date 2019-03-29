إبراهيم نور الدين حكما لمباراة المقاولون والمصري

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح عن تعيين الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة المقاولون العرب أمام المصري البورسعيدي.

ومن المقرر أن يستضيف المقاولون ال عرب على ملعب الجيش بالسويس فريق المصري في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة ٢٩ مارس الجارى ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرون من الدورى الممتاز.

ويضم الطاقم الحكم الدولي إبراهيم نور الدين حكماً للمباراة ويعاونه كلا من هشام الدسوقى ووائل شعبان كمساعدين فيما يتولى محمد نهاد مهام الحكم الرابع وكلا من أسامة اسماعيل ووائل فرحان مهام الحكم الخامس .