ماميتش: الهلال لديه فرصة في الفوز بالدوري السعودي

أكد الكرواتي زوران مامتيش المدير الفني لفريق الهلال السعودي أن فرص تحقيق فريقه لقب الدوري مازالت قائمة على الرغم من الخسارة أمام النصر بنتيجة 3-2 والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الـ25.

وقال ماميتش في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة إن الفريق لديه مباراة بعد ثلاثة أيام مشيرًا أن الهلال سيعود بقوة للمنافسة على لقب الدوري حتى نهاية الموسم.

وأضاف:" مازال أمامنا خمس مباريات في الموسم .. الأمور لا تزال في اليد وسنبذل كل ما بوسعنا الفترة المقبلة".

وعن طرد اللاعب محمد كنو أتم مدرب الهلال تصريحاته:" كنو لم يستحق الإنذار الأول والخطا الثاني الذي حصل فيه على البطاقة الثانية تكرر عشر مرات في اللقاء ولم تظهر فيها البطاقات".