40 مليار جنيه حجم تعاقدات منها 5.14 مليار خارج مصر



حققت شركة بتروجت إيرادات بأكثر من 5.26 مليار جنيه خلال 2018 بزيادة 12% عن العام السابق، وحصلت على حجم تعاقدات بلغ 40 مليار حنيه، موزعة إلى تعاقدات داخل مصر بقيمة 5.25 مليار جنيه وخارج مصر بقيمة 5.14 مليار جنيه، بحسب المهندس وليد لطفى رئيس مجلس الإدارة، خلال الجمعية العمومية لاعتماد نتائج أعمال الشركة عام 2018، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.



ووفقا لـ«لطفى»، فإن بتروجت نجحت فى تنفيذ عدد من المشروعات المتميزة خلال 2018 منها المرحلة الثانية لحقل ظهر وتطوير حقول غازات غرب الدلتا بالإسكندرية وتطوير معمل تكرير ميدور وتنمية حقول غازات أتول ومشروع مجمع إصلاح النافتا بأسيوط وإنشاء محطة الأدبية الجديدة للصب الجاف وتنفيذ أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية ونفق الشهيد أحمد حمدى «2» بالسويس، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة وإنشاء معمل تكرير المصرية للتكرير بمسطرد وخط غاز النورس ــ نيدوكو ــ الجميل بطول 154 كيلومترا وخط غاز التينة ــ العاصمة الإدارية الجديدة بطول 165 كيلومترا، فضلا عن توسعها فى المشروعات التى يتم تنفيذها خارج مصر ومن أهمها إنشاء محطة فصل غازات سيبا بالعراق ومشروع خط غاز شمال الأردن بطول 36 كيلو مترا وتطوير حقلى روميثا وشنايل بالإمارات وخط غاز الدقم بسلطنة عمان بطول 220 كيلو مترا.



من جانبه لفت «الملا» إلى أهمية التحليل الدورى ودراسة الأسواق الداخلية والخارجية وإضافة عملاء جدد والتطوير المستمر فى تنفيذ المشروعات البترولية وصقل مهارات الكوادر البترولية بها ومراعاة مواكبة المواصفات العالمية باستمرار بما يدعم مشروع التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول والخطط التوسعية.