لُطفًا ورفقًا بكوكب الأرض وتوفيرًا للطاقة، يشترك العديد من دول العالم في مبادرة الصندوق العالمي للطبيعة، وإطفاء أنوار المنازل غير الضرورية، وفصل كهرباء المنشأت ِالعامة والمناطق السياحية لمدة ساعة كاملة، وذلك في الحدث الأشهر خلال شهر مارس الجاري "ساعة الأرض"، التي تشارك فيها مصر من قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

وتجيب الشروق خلال السطور القادمة عن كل الأسئلة حول مبادرة ساعة الأرض..

ماهي مبادرة ساعة الأرض؟

هو حدث عالمي سنوي يُنظمه الصندوق العالمي للطبيعة؛ لتشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة في آخر أيام السبت من شهر مارس.

ماهي أهداف المبادرة؟

تهدف المبادرة لرفع الوعي بخطر التغير المناخي، وحماية الكوكب من الآثار السلبية الخطيرة للاحتباس الحرارى.

يتم خلالها تشجيع الأفراد والمؤسسات على اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

محاربة التلوث، والإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد استهلاك الطاقة.

مواجهة التغير المناخي الذي يهدد كوكب الأرض من قاعات المؤتمرات إلى غرف المعيشة.

متى وأين تم تطبيق المبادرة أول مرة؟

تم تطبيق المبادرة لأول مرة في مدينة سيدني الأسترالية عام 2007، وهذا العام تكون الذكرى السنوية الثالثة عشر للحملة.

كيف يتم تطبيق المبادرة؟

يتم اختيار ساعة مُحددة حسب التوقيت المحلي لكل مدينة في يوم السبت الأخير من شهر مارس، ويتم إطفاء الأنوار وتُستخدم الشموع للإضاءة.

كم عدد المدن التي شاركت في المبادرة للمرة الثانية؟

انضمت للمبادرة عام 2008، 400 مدينة منها "أتلانتا وسان فرانسيسكو وبانكوك وأوتاوا ودبلن وفانكوفر وفينكس وكوبنهاجن ومانيلا وسوفا وشيكاغو وتل أبيب وتورنتو وملبورن وبيرث وبريزبان".

متى انضمت مصر للمبادرة؟

انضمت مصر للمبادرة عام 2009، وكانت القاهرة ودبي أولى المدن العربية التي تشارك العالم في ساعة الأرض، تلتها مدينة الرياض عام 2010.

كيف استفادت مصر من أولى مشاركة لها في الحملة؟

مشاركة مصر الأولى فى المبادرة عام 2009 أسهمت فى خفض استهلاك الكهرباء حينها 50 ميجاوات وعام 2010 وصلت إلى 100 ميجاوات.

متى سيتم تطبيق المبادرة هذا العام؟

غدًا السبت 30 مارس، ستشارك في المبادرة مايقرب من 188 دولة ويتم إطفاء الأنوار من الساعة 8.30 وحتى 9.30 مساءً.

كم عدد المشاركين في المبادرة عام 2019؟

يشارك في ساعة الأرض ما يقرب من 1.8 مليار نسمة من جميع أنحاء العالم، بعد أن كان 2.3 مليون شخص عام 2007.