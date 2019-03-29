الفلبين تلقي القبض على الصحفية البارزة ماريا ريسا مرة أخرى

ألقت السلطات في الفلبين مجددا على الصحفية الفلبينية البارزة ماريا ريسا، اليوم الجمعة، بزعم انتهاك قانون يمنع الأجانب من التدخل في إدارة أو تشغيل أي مؤسسة وطنية، وذلك بعد أكثر من شهر من احتجازها بتهمة التشهير عبر الإنترنت.

وكانت الشرطة في استقبال ريسا، رئيسة تحرير موقع رابلر، لدى وصولها إلى مطار مانيلا الدولي قادمة من رحلة إلى الولايات المتحدة وتم اصطحابها إلى المحكمة.

وقالت ريسا لقناة (إيه.إن.سي) الإخبارية في مانيلا: "هذه مهزلة للعدالة، لم أفعل شيئا خاطئا، أنا لست مجرمة، ويتم التعامل معي كمجرمة".

وأضافت ريسا (55 عاما) وهي واحدة من الصحفيين الذين اختارتهم مجلة تايم الأمريكية لتكون شخصية العام في 2018 ، إنها سابع مذكرة توقيف تصدر ضدها في عهد الرئيس رودريجو دوتيرتي.

وترجع جذور القضية المثارة ضدها إلى مزاعم بأنها وأعضاء مجلس إدارة موقع "رابلر" الآخرين انتهكوا قانون مكافحة التدخل الأجنبي في إدارة مؤسسات بالبلاد من خلال إصدار إيصالات إيداع لشركة إندونيسية استثمرت في الموقع.

ويحظر القانون الملكية الأجنبية أو السيطرة على الممتلكات أو الكيانات أو الامتيازات المملوكة للفلبينيين، بما في ذلك الشركات الإعلامية.

وأدانت جماعات حقوق الإنسان والحريات الإعلامية القبض على ريسا ، وطالبت الحكومة بالكف عن مضايقتها.

ونشر موقع رابلر تقارير مكثفة عن إدارة الرئيس دوتيرتي وحملته ضد المخدرات، والتي خلفت قرابة خمسة آلاف قتيل منذ عام 2016.

كما نشر الموقع تفاصيل عن حالات بدت فيها عمليات القتل غير مبررة، وقصص مختلفة عن عائلات القتلى.