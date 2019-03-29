غسان سلامة: الحل السياسي في ليبيا يجب أن يكون جزءا من حل اجتماعي واقتصادي ومالي

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن هناك منافسة بين الحل العسكري والسياسي في ليبيا، وهدفنا هو التوصل إلى توافق سياسي.

وأضاف غسان سلامة، في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، أن توحيد المؤسسات الليبية هو التحدي الأبرز الذي نسعى إلى تحقيقه في ليبيا، مشيرا إلى أن الحل السياسي في ليبيا يجب أن يكون جزءا من حل اجتماعي واقتصادي ومالي.

وطالب سلامة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بدعم خطة الأمم المتحدة لتفادي تعدد المبادرات والوساطات، لافتا إلى أن الليبيين لا يجب أن ينتظروا الحل من الآخرين، وعليهم أن يدافعوا عن مصالحهم ومصالح وطنهم بأنفسهم.