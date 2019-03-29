أصدرت وزارة النقل، اليوم، بيانًا توضيحيًا بأنشطتها وحصادها على مدار الأسبوع الماضي، تضمنت خلاله جولات وزير النقل المهندس كامل الوزير، ولقاءاته وما تم تنفيذه من أعمال صيانة وخدمات من شأنها تحسين منظومة النقل في مصر.

في مجال السكك الحديدية، أجرى وزير النقل جولة تفقدية استمرت لأكثر من 6 ساعات بمحطات مصر والجيزة وورش إيرماس لعمرات وصيانة الجرارات ومشروع إنشاء مجمع خدمات السكك الحديدية بمنطقة شمال الجيزة، وجه خلالها الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل للمحلات المغلقة الموجودة بالمول، ومتابعة أعمال صيانة نفق المشاة الواصل بين ساحة المحطة من ميدان رمسيس حتى أحمد حلمى ورصيف 4 و11 يالمحطة، فضلًا عن وضع كمسارية عند مداخل الانفاق وعلى بدايات الأرصفة للتأكد من حصول كل راكب على تذكرة ركوب القطار.

كما وجه الوزير بتطوير الورش الحالية وبناء ورش جديدة لزيادة عددها وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية للمعدات من الشركات الأجنبية المصنعة للجرارات العاملة بهيئة السكك الحديدية، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للركاب بمحطة الجيزة وتعديل وزيادة أعمال النظافة بالمحطة وفتح بعض دورات المياة المغلقة تسهيلا على الركاب.

والتقى الوزير، رئيس وقيادات شركة "ترانسماش هولدينج" الروسية، بحضور السفير الروسي بالقاهرة، لمتابعة تنفيذ توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، وأكد الوزير أن الدفعة الأولى من العربات بعدد 30 عربة ستدخل مصر في ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن الصفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية.

وفي الطرق والكباري، عقد الوزير اجتماعًا مع رؤساء الشركات القابضة لمشروعات الطرق لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والخطط للمستقبلية للتطوير، وأكد خلاله توفير كل للشركات للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي، مطالبًا بضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالية وللجداول الزمنية المحددة، وتدعيم وصيانة المعدات بالشركات وأن يتم إثابة العامل المنتج.

كما بحث الوزير مع جهاز تنظيم النقل آخر المستجدات الخاصة بالجهاز الذي يهدف إلى تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البرى، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البرى المحلى والدولي.

وفي قطاعي الاستثمار والموانئ البحرية، جمع وزيري النقل والاستثمار، لقاء بحثا خلاله تشجيع الاستثمارات في مجالى الموانئ والنقل التشاركى وحل أي مشاكل تواجه المستثمرين، لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولى، فضلًا عن بحث وضع الية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونيا قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع رئيس وقيادات ميناء دمياط لمراجعة خطط ومشروعات ميناء دمياط ضمن مخطط وزارة النقل لتطوير الموانئ البحرية.

وبشأن مشروعات تطوير ورفع كفاءة الخدمات بالمحافظات، عقد الوزير اجتماعًا مع وزير الإسكان لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية، أكد خلاله الوزير أن المشروع سيخدم المنطقة المحيطة به، وسيرفع من قيمتها، ويقضى على مظاهر العشوائية بها.