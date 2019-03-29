وزير الاتصالات اللبناني: الانتقال للاقتصاد الرقمي أحد أهداف الحكومة

أكد وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، أن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي في لبنان، يمثل أحد الأهداف الأساسية بالنسبة للحكومة اللبنانية ووزارة الاتصالات، كونه يشكل إحدى الوسائل الفضلى لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرا إلى أنه لا يمكن الدخول إلى العالم الرقمي والاستفادة من كل خصائصه وإيجابياته من دون إنشاء بنية تحتية حديثة في هذا المجال.

وقال الوزير شقير، في كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر حول مجال الاتصالات في لبنان – إن وزارة الاتصالات من جانبها، تعمل على تسريع وتيرة مد شبكة الإنترنت عن طريق الألياف الضوئية، وتعميم خدمة الجيل الرابع للاتصالات المحمولة وكذلك العمل على إطلاق خدمات الجيل الخامس.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريري يولي اهتماما خاصا وكبيرا لمسألة الدخول في الاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن القطاع الخاص اللبناني يمتلك قدرة عالية لمحاكاة كل التطورات العالمية التي تحدث على هذا المستوى ونقلها بكل تقنياتها إلى لبنان.

وشدد على أن المرحلة المقبلة في لبنان ستشهد تركيزا على إقرار البنية التشريعية الضرورية لبناء مجتمع واقتصاد رقمي سليم، لا سيما فيما يتعلق بحماية المعلومات والبيانات الشخصية.