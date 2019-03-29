أشرف زكي: فوزي بنصب نقيب الممثلين ثقة كبيرة مسؤوليتها أكبر

أشرف زكي: إيقاف التعامل مع أي مخرج أو منتج يتجاهل قانون النقابة

أشرف زكي: هناك إعادة صياغة للإنتاج الفني.. و«نجوم كتير قاعدين في البيت»

فيديو.. سهير رمزي: ندمت على بعض أفلامي.. و«مبحبش أشوفها»