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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جزر كوريل الروسية

محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 29 مارس 2019 - 12:47 ص | آخر تحديث : الجمعة 29 مارس 2019 - 12:47 ص

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة جزر كوريل الروسية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل.


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