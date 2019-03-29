وزيرا دفاع أمريكا وكوريا الجنوبية يجريان محادثات في واشنطن الاثنين المقبل

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن وزيري دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيجريان محادثات في واشنطن الاثنين المقبل لمناقشة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية ومسائل معلقة من بينها خطط البلدين لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

وأضافت الوزارة، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو، والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، سيلتقيان في الأول من أبريل لإجراء أول محادثات مباشرة بينهما منذ تولي شاناهان مهام منصبه يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يبحث الطرفان الوضع الأمني عقب فشل قمة هانوي التي عقدت الشهر الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، إذ انتهت القمة بدون التوصل لأي اتفاق.

يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن سيتوجه إلى الولايات المتحدة 10 أبريل المقبل، تلبية لدعوة ترامب لعقد لقاء قمة في واشنطن يوم 11 أبريل.