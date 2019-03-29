فيرسم الأمريكية ترفض عرض الاستحواذ الأحادي الجانب من ميرك الألمانية

حثت إدارة شركة مكونات صناعة أشباه الموصلات الأمريكية "فيرسم" مساهميها على رفض محاولة الاستحواذ أحادية الجانب من شركة الأدوية والكيماويات الألمانية "ميرك"، لكنها أعلنت لأول مرة موافقتها على بحث إمكانية الاندماج بين الشركين من خلال المحادثات.

وقالت "فيرسم" الألمانية إن المحادثات "يمكن أن تكون نتيجة لعرض أعلى". وقالت "ميرك" في بيان إنها "ترحب بإعلان فيرسم بالدخول في محادثات معنا"، في حين أعلنت الشركتان بدء "محادثات أولية" بينهما.

ويمثل إعلان "فيرسم" تحولا من جانب إدارتها التي رفضت عرض استحواذ من "ميرك" في كانون ثان/يناير الماضي، وقالت إنها تعتزم الاندماج مع شركة "إنتجريس" الأمريكية. وكان هذا الاندماج يقدر شركة "فيرسم" بحوالي 4 مليارات دولار.

وحاولت "ميرك" يوم الثلاثاء الماضي الضغط من أجل الاستحواذ على الشركة الأمريكية، بإطلاق عرض استحواذ من جانب واحد للمساهمين بدفع 48 دولار لكل سهم من أسهم الشركة وهو ما يرفع قيمتها الإجمالية إلى حوالي 6 مليارات دولار.

وقالت "فيرسم" في بيان إن عرض "ميرك" أحادي الجانب "ليس الأفضل لصالح" المساهمين وأنها مازالت متمسكة بفكرة الاندماج مع "إنتجريس". في الوقت نفسه قررت الإدارة الدخول في مفاوضات مع "ميرك" لفتح ملفاتها أمام الشركة الألمانية لبحث احتمالات الاندماج بين الشركتين.

يذكر أن "فيرسم" تضم حوالي 2300 موظفا وهي متخصصة في الكيماويات والغازات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات. وتأمل "ميرك" في أن يعزز الاستحواذ على الشركة الأمريكية قطاع الكيماويات المتخصصة الضعيف لديها، والسماح لها بالدخول أكثر في قطاع الإلكترونيات.