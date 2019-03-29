استقالة الرئيس التنفيذي لمصرف «ويلز فارجو» الأمريكي

أعلن مصرف "ويلز فارجو"، رابع أكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول، يوم الخميس، عن استقالة رئيسه التنفيذي، تيموثي سلون، بعد عامين ونصف العام فقط من توليه المنصب.

وجاء في بيان صادر عن البنك أن سلون، أبلغ مجلس إدارة البنك في سان فرانسيسكو بقراره الخاص بالتقاعد من منصبه كرئيس تنفيذي بأثر فوري.

وكان سلون قد تولى هذا المنصب في أكتوبر 2016، في وقت كان البنك يتعرض فيه لفضيحة تتعلق بفتح ملايين من الحسابات غير الموثقة الخاصة بالادخار وبطاقات الائتمان دون معرفة العملاء.

وأسفرت هذه الفضيحة عن استقالة جون ستومب وفصل الآلاف من الموظفين وفتح العديد من الدعاوى القضائية بجانب عقوبات مالية فرضتها الحكومة.

كان سلون، وهو من قدامى الموظفين في ويلز فارجو، حيث عمل به لمدة 31 عاما، يشغل منصب كبير المديرين التنفيذيين في البنك عندما تم فتح الحسابات غير المصرح بها. وقال خلال فترة ولايته إنه ركز على قيادة عملية لمعالجة هذه القضايا وإعادة بناء الثقة وأنه كان هناك "تقدم في العديد من المجالات".

لكنه أقر بالحاجة إلى التنحي، رغم أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به.

وقال: "لقد أصبح من الواضح بالنسبة لي أن قدرتنا على الدفع قدما بويلز فارجو من هنا، ستجدي من خلال رئيس تنفيذي جديد ورؤى جديدة".

وأضاف: "لهذا السبب، قررت أن الشيء الأفضل للشركة هو أن أتنحى وأكرس جهودي على دعم عملية انتقالية فعالة".