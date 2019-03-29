أجندة إخبارية ليوم الجمعة 29 مارس 2019

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القاهرة.. يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، إلى تونس العاصمة، للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

القاهرة.. تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الوزارة إلى محافظات المنيا والبحيرة ومطروح، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

القاهرة.. تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، غدا، الحفل الغنائي الذي تقيمه فرقة "كايرو ستيبس" بقيادة المؤلف الموسيقي باسم درويش، في الأكاديمية المصرية بروما، خلال زيارتها الحالية لإيطاليا.

القاهرة.. تعقد اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، في الخامسة مساء، مؤتمرا صحفيا في القاهرة للإعلان عن تفاصيل النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وذلك بفندق انتركونتيننتال سيتي ستارز.

القاهرة.. يعقد حفل افتتاح بطولة الكاراتيه العربية الثانية للأندية، في الخامسة مساء، ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

القاهرة.. يعرض المسرح الغنائي للأطفال لأول مرة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء، عرض "عروس النيل"، وتنظمه مؤسسة المسرح الذهبي بهدف ترسيخ مفاهيم وأصول الهوية المصرية وتكوين ارتباط نفسي بين الطلاب المصريين بالمدارس الأجنبية وتراثهم الثري.

القاهرة.. ينظم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" غدا حفلا فنيا وترفيهيا بمناسبة عيد الأم ويوم اليتيم بعنوان "يوم العطاء".

القاهرة.. تقدم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا بقيادة المايسترو هشام جبر، مختارات من أشهر المسرحيات والأعمال الغنائية العالمية، في الثامنة مساء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

السويس.. يلتقي فريقا المقاولون العرب والمصري، في الرابعة عصرا، على استاد الجيش بالسويس، في إطار مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

القاهرة.. يلتقي فريقا انبي والإسماعيلي، في السابعة مساء، على استاد بتروسبورت، في إطار مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

الإسكندرية.. يلتقي فريقا سموحة ووادي دجلة، في السابعة مساء، على استاد حرس الحدود (المكس)، في إطار مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

القاهرة.. يلتقي فريقا الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي، في السادسة مساء، في إطار مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي.

القاهرة.. يلتقي فريقا المريخ السوداني والنجم الساحلي، في السابعة مساء، في مباراة إياب نصف النهائي ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.