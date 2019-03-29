هل رفضت جامعة الزيتونة التونسية منح الدكتوراة الفخرية للملك سلمان؟

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر رفض جامعة الزيتونة التونسية منح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الدكتوراة الفخرية قبل انعقاد القمة العربية التي تحتضنها تونس يوم 31 مارس/آذار الجاري.

وبحسب مواقع التواصل فإن الرئاسة التونسية طلبت من الجامعة منح الشهادة الفخرية للعاهل السعودي قبل أن ترفض الجامعة الطلب.

الملك سلمان

وانتشر الخبر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم المستخدمون بين مؤيد لقرار الجامعة ومعارض له.

فقال رياض الصيداوي: "جامعة الزيتونة التونسية ترفض منح الدكتوراه الفخرية للملك سلمان بن عبدالعزيز رغم الضغوطات... ليس كل شيء قابل للشراء. والحمد لله".

وقال محمد القاضي: "جامعة تونسية عريقة ترفض منح الملك سلمان "الدكتوراه الفخرية": الشهادات تمنح لأصحاب العلم فقط".

رافضون للقرار

وفي المقابل رفض كثيرون ما قامت به الجامعة معتبرين أن الجامعة هي الخاسرة من هذا الفعل.

فقال نايف بن محمد البشيري: "لا حاجة لمولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين لورقة لا قيمة لها بل الفخر والشرف والرفعة تناله أي جامعة في العالم بأسره لها ثقلها العلمي حين تمنح الدكتوراه الفخرية لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين"

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال رئيس جامعة الزيتونة هشام قريسة في تصريح لموقع "حقائق أون لاين" التونسي: بالفعل طلبت مني رئاسة الجمهورية إسناد شهادة دكتوراه فخرية للملك السعودي".

وأضاف أنه اعتذر عن تلبية طلب الرئاسة مبررا ذلك "بأنه ليس عنادا أو مخالفة وإنما لعدم تعود الجامعة على إسناد مثل هذه الشهادات".

وبحسب المصدر فقد أكد رئيس الجامعة "أن الجامعة تُسند الشهادات لأصحاب العلم فقط، معتبرا أن للدولة طرق أخرى لتكريم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز".

وختم قائلا: "طلب مني باحترام واعتذرت بكل احترام".

وحاولت بي بي سي الاتصال بالجامعة ورئيسها ولكن لم يتسن لها.