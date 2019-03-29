قال رئيس جامعة الزيتونة التونسية، الدكتور هشام قريسة، إن الجامعة رفضت طلبًا من الرئاسة بمنح الدكتوراة الفخرية في العلوم الإسلامية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ترندينج»، المذاع عبر فضائية «بي بي سي عربية»، مساء الجمعة، أن الجامعة تأسست بالتزامن الاستقلال أي منذ 60 عامًا، وترأسها 16 رئيسًا لم يصدر أيًا منهم هذا النوع من الشهادات نهائيًا.

وأوضح أنه اتخذ هذا القرار ليس تقليلًا من شأن خادم الحرمين بل التزامًا منه بحدود عمله داخل هذه المؤسسة العلمية التي لا تدرس إلا العلوم الدينية، متابعًا: «لا نريد أن تكون هذه المؤسسة لعبة للملوك والرؤساء يعطون شهادتها الفخرية لمن شاءوا».

وواصل: «لو قبلنا هذا الأمر مرة واحدة سنضطر لإعطاء الشهادة الفخرية لكل رئيس قد يزورها، ونحن لا نريد أن توظف الجامعة في العمل السياسي».