وزيرة العدل الألمانية تدعو إلى إجراء استفتاء ثان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

دعت وزيرة العدل الألمانية أن وزيرة العدل، كاترينا بارلي، مواطنة ألمانية بريطانية، إلى إجراء استفتاء ثان في بريطانيا بعد أن رفض برلمانها اليوم الجمعة، اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي لمغادرة الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة.

وقالت بارلي في بيان على تويتر "لا يمكن للبرلمان البريطاني الاتفاق على طريق الانقسامات التي أثارها القوميون عميقة جدا، لقد حان الوقت لإجراء استفتاء ثان".

وبارلي هي المرشحة الرئيسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في انتخابات البرلمان الأوروبي مايو المقبل.

كما أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن قلقه إزاء نتيجة التصويت اليوم الجمعة.

وقال ماس على هامش زيارة لنيويورك "الوقت ينفد لتجنب خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق اليوم، قالت ماي إنها ستسعى لإيجاد "طريق بديل للمضي قدما" لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، بعدما رفض مجلس العموم اليوم الجمعة اتفاق "بريكست" للمرة الثالثة، وهو اليوم الذي كان من المقرر أصلا أن تغادر فيه بريطانيا التكتل الأوروبي.

ورفض مجلس العموم وهو الغرفة الرئيسية المنتخبة في البرلمان البريطاني الاتفاق بأغلبية 344 صوتا مقابل 286 صوتا.

وعقب التصويت، قالت ماي إن نتيجة التصويت تدعو إلى "الأسف العميق"، محذرة من أنه ستكون لها عواقب "خطيرة.