الشرعية الإسلامية طٌبقت على ثلاث مراحل آخرها تبدأ في أبريل

تُطبق فقط على المسلمين والأجانب يُعاقبوا بقانون مدني

الجزيرة مساحتها 5,765 كم².. والبترول وضعها على خارطة أغنى اقتصاد في العالم

دولة صغيرة في جنوب شرق آسيا تُعرف بجزيرة الذهب، واسمها الرسمي سلطنة "بروناي"، يُعد رئيسها أغنى حاكم في العالم، ورغم مساحتها التي تصل لـ 5,765 كم²، إلا أنها أثارت الجدل خلال الأربع سنوات الأخيرة ومازلت خلال الأيام القليلة الماضية خاصة بعد إعلان سلطانها حسن البلقية بدأ تطبيق الشرعية الإسلامية بداية من شهر أبريل القادم.

بروناي تُعد إحدى الدول المتقدمة اقتصاديًا حسب صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة الثانية في مؤشر التنمية البشرية بعد سنغافورة، بين دول جنوب شرق آسيا، وتحتل المرتبة الرابعة من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

كثيرًا منا لايعرف عن الجزيرة التي ستكون حديث وسائل الإعلام العالمية خلال الأيام القادمة خاصة مع تطبيق الشرعية الإسلامية بشكل رسمي بدءًا من الثالث من شهر أبريل القادم، الأمر الذي رفضته منظمة العفو الدولة، وكانت رفضته منظمة الأمم المتحدة منذ إعلان الجزيرة الصغيرة تطبيق الشرعية الإسلامية في 2014.

جزيرة الذهب الأسود:

تُعد الجزيرة الصغيرة التي لا يتعدى عدد سكانها 500 ألف نسمة، حد أغنى الاقتصادات في العالم، وتعتمد بشكل كبير على المشاريع الأجنبية، ويشكل إنتاج "النفط الخام والغاز الطبيعي" نصف الناتج المحلي الإجمالي، وبفضل هذا تولت منصب رئيس منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي "أبيك" عام 2000، الجزيرة الصغيرة تُعد سادس أغنى دولة في العالم.

السلطان الأغنى في العالم:

يُعد حسن البلقية معز الدين وعد الله، هو السلطان التاسع والعشرون لسلطنة بروناي، ويعتبر من أثرى أثرياء العالم، عام 2008 ذكرت مجلة فوربس الأمريكية أن قيمة ثروته تقدر بـ20 مليار دولار أمريكي.

قصر السلطان حسن البلقية من أكبر وأفخر صور العالم، حيث يتكون من 1788 غرفة، و257 حمامًا وتتواجد داخل كل مكان تُحف وأشياء بعضها مُرصع بالذهب والألماس، ويحتوي القصر على 650 لوحة.

ويمتلك أيضًا حسن البلقية 1932 سيارة من جميع الماركات العالمية، منها ماصُنع خصيصًا بناءً على طلبه، كما فعلت شركة "روز رويس" بصناعة سيارة خاصة تجمع بين تصميم سيارة "الروز رويس وسيارة البورش"، ويستخدمها أثناء تواجده في بريطانيا وتتواجد في مدينة لندن.

وتأتي قائمة سيارته كالتالي:

531 مرسيدس بنز، 367 فيراري، 362 بينتلي، 185 بي ام دبليو، 177 جاكوار، 160 بورش، 130 رولز رويس، 20 لامبرجيني.

ومثله مثل أي رئيس يمتلك طائرة خاصة، إلا أن طائرته تختلف عن غيرها، إذا تُعد أفخم طائرة في العالم كونها مُرصعة بالذهب، وبخلاف تلك الطائرة يمتلك أيضًا السلطان الثري طائرتي "بوينغ 747" قيمتها 100 مليون دولار، وأضاف البلقية عدد من التصاميم الخاصة في الطائرة من الداخل وصلت تكاليفها 120 مليون دولار، حيث أضاف داخل الطائرة حمام ومغطس من الذهب الخالص، ويتضمن أسطول الطائرات الخاص به ست طائرات صغيرة وطائرتي هليكوبتر.

الديانة واللغة:

الإسلام هو الديانة الرسمية للسلطنة بنسبة 78%، وتتواجد ديانات أخرى بنسب قليلة مثل البوذية 7%، المسيحية 8 ٪، واللغة الرسمية للدولة هي لغة "الملايو" ويتحدث بها ثلثي السكان، مع وجود أقلية تتحدث الصينية، وهناك لغات أخرى للسكان الأصليين وهي "إيبان وتوتونج" ويتحدث بهما حوالي 40,000 شخص، وتُستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع من قبل المغتربين من المواطنين البريطانيين والاستراليين.

بروناي والعلاقات الخارجية:

تُعد بروناي محمية من المملكة المتحدة منذ عام 1888، وهي ولاية المالاي الوحيدة التي ظلت تحت الحماية البريطانية، وانضمت إلى رابطة دول الكومنولث وأصبحت العضو رقم 49 عقب استقلالها عام 1984، وعقب ذلك انضمت بروناي لعدد من المنظمات الدولية ونالت اعتراف عدد من الدول كالتالي:

انضمت لمنظمة آسيان "رابطة دول جنوب شرق آسيا" عام 1984.

شاركت في الدورة 39 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصبحت عضوًا كاملاً عام 1984.

أصبحت عضوًا كاملًا في منظمة المؤتمر الإسلامي بسبب مرجعيتها الإسلامية، عام 1984، وشاركت في مؤتمر القمة الإسلامي الرابع في المغرب.

انضمت لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" عام 1989، وعام 2000 استضافت اجتماع أعضاء المنظمة.

انضمت لمنظمة التجارة العالمية عام 1995.

تعترف جميع الدول بسلطنة بروناي، حيث تربطها علاقات وثيقة مع الفلبين وسنغافورة وماليزيا وبريطانيا والصين، وتشترك مع أمريكا في إجراء تدريبات عسكرية.

الشريعة الإسلامية:

تطبق بروناي قوانين الشريعة الإسلامية منذ عام 1996، وتحظر شرب الكحول مع بداية التسعينات مع السماح للأجانب وغير المسلمين بتناول حد معين من الخمور.

وعام 2014 ، في خطاب رسمي أعلن السلطان حسن البلقية، المصادقة على قانون جنائي إسلامي جديد، ينص على بتر أيدي اللصوص وجلد متناولي الخمور والرجم في حالة الزنا.

وتفرض بروناي غرامات وأحكام بالسجن حالة الزنا وإنجاب أطفال خارج إطار الزواج، وعدم تأدية صلاة الجمعة.

تطبيق الشريعة الإسلامية:

تُطبق السلطات في بروناي الشريعة الإسلامية على المسلمين فقط، إذ أنها تعتمد على نظامين قضائيين: أحدهما مدني والآخر إسلامي.

طبقت بروناي الشرعية الإسلامية، على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تشمل الغرامات المالية وأحكاماً بالسجن على جنايات مثل الإنجاب من غير زواج، والتبشير بدين آخر غير الإسلام، وعدم حضور صلاة الجمعة.

المرحلة الثانية، تشمل عقوبات صارمة مثل الجلد، وقطع الأيدي على جنايات أخرى.

المرحلة الثالثة، تضم إعدامات تشمل الرجم على جرائم مثل الزنا، والإجهاض، والشذوذ الجنسي، والتجاوز بحق الذات الإلهية.

المرحلة الأخيرة من الشريعة:

وأخيرًا أعلنت الجزيرة الآسيوية، عن بدء تطبيق الشرعية الإسلامية بدءًا من الثالث من أبريل القادم، وتنص على قطع يد السارق أو رجله، واعتبار المثلية جريمة يُعاقب عليها، وفي حالات الزنا وممارسة الجنس بين المثليين يتم فيها الرجم حتى الموت.

ردود فعل العالم على قرار بروناي:

رفضت منظمة العفو الدولية قرار السلطنة بتطبيق الشرعية، وطالبتها بوقف تطبيق الإجراءات الأخيرة، مشيره إلى أن تقنينها هذه العقوبات يُعد أمر شنيع.

وفي نفس السياق دعا نجم السينما الأمريكي جورج كلوني، إلى مقاطعة الفنادق الفاخرة التي يمتلكها سلطان بروناي ردًا على قوانين تطبيق الشريعة الإسلامية وإعدام مثليي الجنس.

ويمتلك حسن البلقية، مجموعة فنادق في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ومنذ عام 2014 وتنطلق دعوات مقاطعة فنادق سلطان بروناي، وتبنا الحملة مقدمات البرامج الحوارية "أوبرا وينفري و إلين ديجينيريس".