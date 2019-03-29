صحيفة سعودية: الظروف الإقليمية والدولية تجعل من القمة العربية بتونس حدثا كبيرا

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الشعوب العربية تعلق أمالا كبيرة على القمة العربية في دورتها العادية الـ30 التي ستعقد الأحد في تونس، نتيجة المستجدات والتداعيات التي طرأت على الساحة العربية، ومن بينها قضية احتلال الجولان السورية وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتدهور الأوضاع في قطاع غزة، وتصاعد التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون الدول العربية، وغيرها من التحديات الراهنة والمستقبلية على جميع الأصعدة والمستويات.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، التي جاءت بعنوان (قمة تونس والتحديات القائمة)، إلى أن الظروف الإقليمية والدولية تجعل من قمة تونس حدثًا كبيرًا نتيجة لمقتضيات المرحلة التي فرضت تحديات عديدة تتطلب تضافر الجهود العربية ووحدة الصف العربي من أجل تجاوزها والمضي قدما في بناء المستقبل وتحقيق تطلعات الشعوب، وكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية للدول والشعوب العربية، وتتطلب أيضًا تطوير الجامعة العربية بما يسهم في تعزيز دورها في حلحلة القضايا العربية العالقة، التي أصبحت إرثًا ثقيلا على كاهل الأمة العربية.