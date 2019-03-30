المدعي العام الأمريكي يتعهد بإصدار تقرير مولر بعد تنقيحه منتصف أبريل

قال المدعي العام الأمريكي ويليام بار في رسالة إلى زعماء اللجنتين القضائيتين بمجلسى الشيوخ والنواب اليوم الجمعة، إنه يعمل على إعداد تقرير المحقق الخاص روبرت مولر من أجل إصداره علانية بحلول منتصف أبريل.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال بار إنه لا توجد خطط لتقديم التقرير إلى البيت الأبيض للمراجعة.

وأضاف بار أن مولر سوف يقوم بالمساعدة في عملية تنقيح التقرير، وعرض الإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في الأول من مايو المقبل وأمام اللجنة القضائية بمجلس النواب في اليوم التالي.

كان ستة من قادة اللجنة بمجلس النواب من الديمقراطيين قد بعثوا بخطاب يوم 25 مارس إلى المدعي العام يصفون فيه ملخصه المؤلف من أربع صفحات لتقرير مولر بأنه غير كاف للكونجرس، مطالبين بإصدار التقرير كاملا في الثاني من أبريل.