غرامة بحق ناشط من «السترات الصفراء» نظم مظاهرات دون تصريح

ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، أن أحد أشهر متظاهري السترات الصفراء أدين، اليوم الجمعة، بتنظيم مظاهرتين بدون إخطار السلطات.

وأفادت شبكة "فرانس إنفو" العامة وغيرها من وسائل الإعلام بأن إريك درويه، وهو من الرموز المؤسسة للحركة، سيدفع غرامة ألفي يورو (2242 دولارا)، مع تعليق500 يورو منها.

وبموجب القانون الفرنسي، يجب إخطار السلطات مسبقا بالمظاهرات، حيث يمكنها حظرها في ظل ظروف معينة.

وبدأت حركة المظاهرات في نوفمبر اعتراضا على زيادة كانت مقررة للضرائب على الوقود ولكنها اتسعت لتشمل مطالب بشأن الضرائب والأجور والديمقراطية المباشرة.

ولم يتفق المتظاهرون على أي زعيم أو منظمة تقودهم، وغالبا ما رفضوا الإعلان عن خططهم لتنظيم احتجاجات.

ويبدو أن هذا النهج كان أحد العوامل وراء الاشتباكات المتكررة مع الشرطة، ما أدى إلى آلاف الإصابات وحالات الاعتقال.

ويأتي القرار وسط حملة إجراءات صارمة من جانب حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي أصابها الغضب بسبب مشاهد السلب، والأضرار التي وقعت خلال الاحتجاجات في الشانزليزيه أوائل الشهر الجاري.

وجرى حظر الاحتجاجات في الشانزليزيه يوم السبت الماضي وكذلك في أجزاء من بوردو وتولوز ونيس حيث أصيبت متظاهرة مسنة بإصابات بالغة خلال قيام الشرطة بفض مظاهرة.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستنر أول أمس الأربعاء إنه أمر شرطة باريس برفض أي طلب للتظاهر في الشانزليزيه غدا السبت، قائلا إنها "تستفز المزيد من العنف".

ومن المنتظر أن يواجه درويه، الذي قال محاميه إنه سيستأنف الحكم ، المحاكمة في يونيو على خلفية اتهامات بحيازة هراوة والانضمام لتجمع بغرض العنف والتخريب.



