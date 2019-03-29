عقوبات أمريكية على روسيا بسبب تسميم الجاسوس سكريبال

أفادت وكالة "بلومبيرج"، اليوم الجمعة، أن البيت الأبيض تلقى قائمة بعقوبات جديدة لفرضها على روسيا؛ ردا على هجوم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" تعرض له جاسوس روسي سابق في بريطانيا عام 2018.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر، أن مسؤولين أمريكيين في وزارتي الخزانة والخارجية بحثوا العقوبات وينتظرون إقرارها من البيت الأبيض لإصداره، وفقا لوكالة رويترز.

وتتهم السلطات البريطانية موسكو بالوقوف وراء تسميم سكريبال وابنته، ودعمها الغرب في اتهامها، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو.

وكان سكريبال وابنته قد أدخلا المستشفى بعد إصابتهما بالتسمم في 05 مارس 2018، قبل أن يتعافيا، حسب لندن التي ترفض كشف أي تفاصيل عن وضعهما الحالي.

وفي يناير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 9 مسؤولين روس، بينهم مدير الاستخبارات العسكرية ونائبه، وذلك على خلفية قضية تسميم سكريبال.

من جانبها، قالت موسكو إنها "تحتفظ بحق الرد على هذا العمل العدائي".

وكان سكريبال وابنته قد أدخلا المستشفى بعد إصابتهما بالتسمم في 05 مارس 2018، قبل أن يتعافيا، حسب لندن التي ترفض كشف أي تفاصيل عن وضعهما الحالي.

وفي يناير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 9 مسؤولين روس، بينهم مدير الاستخبارات العسكرية ونائبه، وذلك على خلفية قضية تسميم سكريبال.

من جانبها، قالت موسكو إنها "تحتفظ بحق الرد على هذا العمل العدائي".