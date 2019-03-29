الحكومة الألمانية تمدد وقف بيع الأسلحة إلى السعودية ستة أشهر

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، مساء الخميس، أن بلاده مددت حظرها لصادرات الأسلحة إلى السعودية ستة أشهر أخرى، وذلك بعد أسابيع من النزاع داخل الائتلاف الحاكم.

وقال زايبرت عقب اجتماع مع الوزراء المعنيين بهذا الشأن والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في برلين إنه لن تتم الموافقة على عقود جديدة خلال هذه الفترة حتى 30 سبتمبر.

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على حظر بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن التي تسببت في أزمة إنسانية في البلد الفقير، وذلك بعد توليها مهامها في مارس من العام الماضي، لكنها سمحت بتنفيذ طلبيات الأسلحة الموجودة بالفعل.

لكن الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية، وشريكه البافاري، الحزب المسيحي الاجتماعي، قد سعيا إلى رفع الحظر، مشيرين إلى أن الخظر يتسبب في صعوبات مع الحلفاء الرئيسيين، في حين أن شريكهما الأصغر في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أراد تمديد الحظر.

وكانت الأمم المتحدة دعت المجتمع الدولي إلى الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في حرب اليمن.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن "جرائم حرب" ربما ارتكبها المتمردون الحوثيون والتحالف الذي تقوده السعودية.