مقتل قيادي ميداني بارز في صفوف الحوثيين خلال معارك شمال غربي اليمن

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قُتل قيادي ميداني بارز في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خلال معارك بمديرية عبس في محافظة شمال غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن القيادي الميداني في الميليشيا المدعو أبوالحسن المؤيد قُتل مع عدد من مرافقيه خلال العملية التي أطلقتها قوات الجيش اليمني التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة لتحرير مديرية عبس.

وذكرت الوكالة أن الفرق الهندسية للجيش اليمني باشرت تطهير المناطق المحررة في المديرية من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها الحوثيون في المناطق السكنية والطرق العامة.