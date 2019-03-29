الإندبندنت: لبنان يحذر أوروبا من موجة جديدة من المهاجرين السوريين

نشرت الإندبندنت أونلاين مقالا لريتشارد هول مراسلها في منطقة الشرق الأوسط يتناول فيه تحذيرات لبنانية لدول الاتحاد الأوروبي من مخاطر حدوث موجة ثانية من نزوح المهاجرين السوريين.

ويوضح هول أن الحكومة اللبنانية بنت هذا التحذير على أساس عدم تحسن الاقتصاد اللبناني خلال السنوات القليلة المقبلة حيث أن الدولة الصغيرة تستضيف ما يقرب من مليون ونصف مهاجر سوري وهو أعلى معدل من المهاجرين في أي دولة في العالم بالنسبة إلى تعداد السكان.

وينقل هول عن الرئيس اللبناني ميشيل عون قوله إن "أمواجا" من المهاجرين السوريين قد تتجه من جديد نحو أوروبا.

ويوضح هول أن المجتمع اللبناني انقسم بشكل حاد حول قضية وجود المهاجرين السوريين بما يعكس الانقسام حول ملف الحرب السورية من الأساس تخوفا من أن ينعكس وجود المهاجرين السوريين تدريجيا على الوضع السياسي الثابت في لبنان من حيث تقاسم السلطة السياسية بين الفصائل المختلفة.

ويعتبر هول أن أزمة المهاجرين السوريين ألقت بظل ثقيل على الوضع الاقتصادي في لبنان حيث تزايدت معدلات البطالة خاصة بين الشباب وارتفعت معدلات التضخم مما دفع مؤسسات اقتصادية كبرى مثل مؤسسة موديز إلى تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.

الاقتصاد الأفريقي

الفاينانشيال تايمز نشر تقريرا موسعا عن التطورات الجارية في الاقتصاد في القارة الأفريقية بالتعاون مع الصين.

وتوضح الجريدة أن المشروعات الضخمة التي تمولها الصين في مجال البنية التحتية في العديد من الدول الأفريقية جذبت انتباه العالم بأسره لكن هناك الآلاف من رجال الأعمال والتجار الصغار الصينيين الذين يعملون في مجالات مختلفة في أفريقيا لمعاونة الصين على تحقيق الهدف المنشود.

وتقدر الجريدة حجم الصينيين الذين نزحوا إلى أفريقيا للاستثمار أو العمل فيها بنحو مليون شخص تطلعوا إلى القارة ووجدوا فيها مصدرا لثروتهم المرجوة مضيفة أن هؤلاء شجعتهم الحكومة الصينية أو دفعتهم إلى اتخاذ هذه الخطوة عبر القوانين الاقتصادية التي تنظم العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد والحوافز التي تقدمها للاستثمار في أفريقيا.

وتوضح الجريدة أن هناك 10 آلاف مشروع استثماري صيني في القارة الأفريقية بينها 920 مشروعا في نيجيريا و861 مشروعا آخر في مالاوي ويقدر حجم العائد الاقتصادي لهذه المشروعات بمليارات الدولارات كما ان نحو 89 في المائة من العاملين في هذه المشروعات الصينية من المواطنين الأفارقة.

وتقول الجريدة إن المشروعات الصينية تواجه رغم ذلك العديد من العقبات منها على سبيل المثال الحاجة إلى استيراد الكثير من المواد من الخارج قبل إعادة تصنيعها وهو ما يجبرهم على التعامل في أسواق العملات العالمية كما أنهم يخضعون لمعوقات حكومية و من قبل مظفي الجمارك والموانيء في أغلب الدول الأفريقية.

اختطاف

الغارديان نشرت تقريرا لجنيفير رانكين في بروكسل و لورينزو توندة في باليرمو في إيطاليا يتناول ملف مزاعم باختطاف مهاجرين لمركب أنقذتهم.

وتوضح الجريدة أن السفينة التجارية إليبلو1 أنقذت عشرات المهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء في البحر الأبيض المتوسط قرب السواحل الليبية لكنهم انقلبوا على الطاقم وقاموا باختطاف السفينة بعدما تأكدوا من أنها عائدة إلى الأراضي الليبية.

وتشير الجريدة إلى أن وسائل الإعلام الإيطالية أكدت أن السفينة حاليا في طريقها إلى سواحل مالطا وهو الأمر الذي أكده نائب رئيس الوزراء الإيطالي و السلطات المالطية كذلك.

وتقول الجريدة إن إيطاليا ومالطا تنظران إلى المهاجرين الآن على أنهم قراصنة حسب التعبير الذي استخدمه ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي الذي أكد أن موانيء بلاده لن تستقبل السفينة وهو نفس الموقف الذي تبنته الحكومة المالطية حسب التصريحات التي أدلى بها قادة القوات المسلحة.

و توضح الجريدة أن الاتحاد الأوروبي قرر إيقاف العملية صوفيا وهي الدوريات البحرية التي كانت تجوب مياه البحر المتوسط وتساعد في إنقاذ المهاجرين والتي أنقذت آلاف المهاجرين من الغرق خلال الأعوام الماضية.

وتقول الجريدة إن إيطاليا هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) في اجتماعات الاتحاد الأوروبي لوقف العملية التي بدأت في العام 2015 باستخدام سفينتين وخمس طائرات ومروحيات لمسح البحر الأبيض المتوسط وإنقاذ المهاجرين.