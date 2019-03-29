واشنطن تتهم «فيسبوك» بالتمييز العرقي في إعلانات الإسكان

اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، شركة "فيسبوك" ببيع إعلانات تستهدف شرائح معينة تنطوي على تمييز على أساس العرق، وهو ما يمثل انتهاكا لقانون الإسكان العادل في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية وفقا لقناة "سكاي نيوز"، إن "فيسبوك" حددت من يمكنه مشاهدة الإعلانات المتعلقة بالإسكان بناء على الوطن الأم والدين والوضع العائلي والجنس والإعاقة، وتسعى الوزارة لتعويضات عما لحق بالبعض من ضرر.

وأضافت الوزارة، أن "فيسبوك" تستخلص بيانات عن مستخدميها ثم توظف التعلم الآلي للتنبؤ بردود أفعالهم حيال الإعلانات متبعة أساليب ربما تضع البعض في شرائح وفق خصائص معينة مثل العرق.

من جانبها ، قالت شركة "فيسبوك" إنها كانت تعمل مع الوزارة لإزالة النقاط مبعث القلق وفوجئت بقرار إصدار الاتهام، رغم اتخاذها خطوات كبيرة لمنع الاعلانات التي تنطوي على تمييز عبر منصاتها.

وقالت الشركة، إن الحكومة "أصرت على الاطلاع على معلومات حساسة، مثل بيانات المستخدمين، دون اتخاذ الاحتياطات الكافية، مضيفة أنها ترغب في توفير تقارير تتعلق بالجموع، لا معلومات على المستوى الشخصي.

ويحظر القانون الأمريكي، بما فيه قانون الإسكان العادل، نشر أنواع معينة من الإعلانات، بما في ذلك الإعلانات عبر الإنترنت، إذا كانت تنطوي على تفضيل بناء على العرق أو الدين أو الجنس أو أي تصنيفات أخرى.