المفوضية الأوروبية تتوقع خروج بريطانيا من دون اتفاق في 12 أبريل

أعربت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، عن "أسفها" لتصويت مجلس العموم البريطانى فى وقت سابق اليوم برفض اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى وتوقعت انفصالا "من دون اتفاق" من الاتحاد في الثاني عشر من أبريل المقبل.

وقال متحدث باسم المفوضية إنه "سيكون على المملكة المتحدة أن تشير إلى الطريق الذي ستمضي فيه قدما قبل ذلك الموعد لدراسته من جانب (الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي)".

وأضاف المتحدث أن "الاتحاد الأوروبي ... مستعد تماما الآن لسيناريو خروج (من دون اتفاق) بحلول منتصف الليل يوم 12 أبريل".

وقال إنه "لن يتم تكرار أي من المزايا المتضمنة في اتفاق الانسحاب المرفوض بما في ذلك فترة انتقالية"، وبما في ذلك عبر اتفاقات محدودة على مستوى القطاعات.