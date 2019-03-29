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«تيسنكروب» الألمانية تحصل مع شريكتها «إمبراير» البرازيلية على صفقة تصنيع سفن حربية للبرازيل

كيل (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الجمعة 29 مارس 2019 - 1:32 م | آخر تحديث : الجمعة 29 مارس 2019 - 1:32 م

حصل فرع تصنيع المعدات البحرية بشركة "تيسنكروب" الألمانية للهندسة الصناعية وإنتاج الصلب على صفقة كبيرة من البحرية البرازيلية مع شريكتها البرازيلية "إمبراير".

وأعلنت الأنظمة البحرية لتيسنكروب وشركة "إمبراير"، اليوم الجمعة، أنه تم اختيار التحالف التجاري كمقدم عرض مفضل لتصنيع أربعة سفن حربية للبحرية البرازيلية.

ومن المقرر تسليم هذه السفن خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2028.

وبحسب بيانات سابقة، فإن حجم الصفقة يبلغ 6ر1 مليار دولار.

وكان من المقرر في الأساس الإعلان عن الفائز بالعطاء نهاية أكتوبر الماضي، إلا أنه تم إرجاء الإعلان حتى يتمكن كافة المتقدمين من تسليم عروضهم.

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