إنبي يسعي للهروب من القاع أمام الإسماعيلي

يعاود قطار الدوري دورانه من جديد ، بعد توقف دام 8 أيام ، نتيجة لخوض المنتخب ، مباراتي النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا ، ولقاء ودي أمام نيجيريا ، وتقام اليوم ، ثلاث لقاءات ، مباراتين في افتتاح الجولة السابعة والعشرين ، الاولي تنطلق في الرابعة عصرا بمباراة المقاولون والمصري وفي السابعة مساءً يستضيف سموحة ببرج العرب وادي دجلة ، وفي نفس التوقيت يحل الإسماعيلي ضيفا علي انبي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين .

يدخل المقاولون ، مباراته أمام المصري ، لمواصلة عروضه الجيدة ، بعدما نجح في التعادل مع الزمالك ، وقدم الفريق مباراة رائعة ، ويبحث اصحاب الارض عن الزحف بخطوات ثابتة نحو المربع الذهبي ، خاصة وانه يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة ، في المقابل يسعي المصري بقيادة ايهاب جلال ، عن الفوز السادس علي التوالي ، بعدما جمع 15 نقطة من الانتصار في 5 لقاءات ماضية ، ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 41 نقطة .

وفي برج العرب ، يبحث سموحة عن الفوز الاول تحت قيادة حسام حسن ، بعدما خسر المدير الفني مباراتين امام كلا من الإسماعيلي والمصري ، ويأمل الفريق السكندري في الخروج من النفق المظلم وتتحقيق النقاط الثلاث ، خاصة وانه يحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة ، وهو نفس رصيد دجلة الذي يتفوق بفارق الاهداف عن سموحة ، ويسعي لتأكيد بقائه في المسابقة .

وفي بتروسبورت ، يسعي انبي بقيادة علي ماهر الهروب من المركز الاخير الذي يقبع فيه برصيد 22 نقطة ، في المقابل يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 31 نقطة ، ويسعي للتقدم خطو نحو احد المراكز المتقدمة .