مجدي: سأقاتل للاستمرار في حسابات أجيري بالمنتخب

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أكد عبد الرحمن مجدي، جناح الإسماعيلي أنه سيقاتل ضمن صفوف الفريق من أجل نيل ثقة الجهاز الفني للمنتخب وحصد مقعد في القائمة التي ستشارك بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وخاض مجدي مواجهة النيجر مع المنتخب بعدما شارك فى الجزء الأخير من مقاعد البدلاء على حساب عمار حمدى.

وأضاف مجدي :"كل شىء وارد فى كرة القدم، التواجد فى أكبر بطولة قارية يمثل شرف يتمناه أي لاعب".

وواصل :"اكتسبت من الانضمام للمنتخب خبرات ستساعدني على تقديم مزيد من التألق ضمن صفوف فريقي".

وأتم جناح الدراويش الدولي:"مواجهة إنبى صعبة بكل تأكيد، سنلعب على الثلاث نقاط ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فى ذلك".