ترامب: تحقيقات «التدخل الروسى» خيانة عظمى

ــ الرئيس الأمريكى يهاجم رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب.. ويصف مدير «سى آى إيه» الأسبق بأنه «مريض عقلى»



اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن التحقيق فى وجود روابط بين حملته الانتخابية وروسيا هو «خيانة عظمى»، وذلك على الرغم من أن المحقق الخاص روبرت مولر الذى قاد التحقيقات برأ ترامب من الاتهامات الموجهة إليه، ولكنه ترك مسألة عرقلة سير العدالة مفتوحة.



وقال ترامب فى حديث لقناة «فوكس نيوز»، أمس الأول: «يجب ألا نسمح أبدا بتكرار أعمال الخيانة العظمى هذه مع رئيس آخر. لقد كانت هذه محاولة للسيطرة على حكومتنا وبلدنا، وهى عملية سيطرة غير شرعية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



واعتبر ترامب أنه لو خضع رئيس ديمقراطى لتحقيق مماثل، لجاء رد الفعل عنيفًا «ولكان هناك 100 شخص فى السجن اليوم، ولاعتُبر الأمر خيانة عظمى، ولكانوا قبعوا فى السجن بقية حياتهم».



كما تعهد الرئيس الأمريكى بنشر كل الوثائق وأوامر الرقابة التى صدرت بحق أعضاء من حملته الانتخابية، واستندت عليها تحقيقات مولر، مؤكدا أنه لم يتخذ تلك الخطوة سابقا لأن مستشاريه نصحوه بأن الأمر قد يتم اعتباره عرقلة لسير العدالة.



وأضاف ترامب أن لديه خططا لنشر تلك الوثائق، مؤكدا أنه ينتظر الوقت المناسب للمضى قدما فى تلك الخطوة.



واعتبر ترامب أن روسيا كانت ستفضل فوز منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون، فى انتخابات الرئاسة عام 2016.



وتابع قائلا: «إذا كانت روسيا تمتلك أى شىء ضدى لكانت كشفت عنه منذ فترة طويلة جدا، قبل حتى أن أخوض السباق الانتخابى»، مضيفا: «أتمنى أن تسير الأمور جيدا مع موسكو، ولكنها كانت ستفضل هيلارى كلينتون كرئيسة».



وبرر ترامب تصريحاته قائلا إن روسيا كانت تفضل دعم كلينتون لأنها كانت ستعمل على تعزيز مكانة موسكو فى سوق النفط الدولية، عبر عرقلة عمليات التنقيب الأمريكية عن النفط والغاز.



فى غضون ذلك، احتدم الخلاف بين المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى (إف.بى.آى) جيمس كومى، وترامب فى أعقاب نشر نتائج تقرير مولر، ووصف الرئيس الأمريكى، كومى بـ «السيئ»، منتقدا إدارته لفريق المحققين.



وجاء ذلك ردا على تصريحات كومى، الذى أقاله ترامب فى 2017، حيث طرح تساؤلات حول السبب الذى منع مولر من استدعاء الرئيس الأمريكى، مضيفا: «لماذا قرر مولر ألا يحدد ما إذا كان ترامب سعى لعرقلة سير العدالة»، مشيرا إلى أن عدم حسم تلك المسألة الجدلية يعد أمرا «مربكا».



كما صعّد ترامب هجومه على رئيس لجنة المخابرات فى مجلس النواب، آدم شيف، داعيا إلى إقالته من منصبه.



وقال الرئيس الأمريكى إن شيف ارتكب جرائم عبر إصراره وترويجه «للأجندة الزائفة حول التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا».



واعتبر ترامب أن النائب الديمقراطى «عار على البلاد، ومجرم لأنه كان يروج لتصريحات سيئة رغم علمه أنها زائفة».



كما وصف ترامب المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية «سى.آى.إيه»، جون برينان، وهو أحد أشد معارضيه، بأنه «مريض عقلى»، مشيرا إلى أنه «أساء لبلاده وللوكالة».



من جهته، أكد شيف، خلال مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن هناك دليلا «بلا شك» على التواطؤ بين حملة ترامب وموسكو»، مشددا على أن لجنته «ستعثر على هذا الدليل».



وأضاف شيف أن محققى مولر لم يحققوا فيما إذا كان ترامب يخضع لتأثير القوى الأجنبية، متعهدا بأن لجنته ستواصل متابعة التحقيق فيما إذا كانت حملة الرئيس الأمريكى عملت مع روسيا أو دول أخرى فى انتخابات 2016.



كان مولر خلص فى تقريره النهائى، بحسب وزارة العدل، إلى عدم وجود أدلة تثبت تعاونًا أو تواطؤا بين فريق حملة ترامب وموسكو للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية. لكن تقرير مولر قال إنه «لا يبرئ» الرئيس من تهمة «عرقلة سير العدالة» فى هذه القضية.