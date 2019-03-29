قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، إن افتتاح المقر الجديد للاتحاد العام البيطريين العرب، وهو انجاز كبير يحسب لمجلس النقابة العامة الحالى، مشيرا إلى أنه خلال وقت قياسى تم تطوير مقر الاتحاد وإعداده على أعلى مستوى، وله مردود إيجابى على المستوى المحلى والمستوى الإقليمى العربى.

وأضاف العامرى، أن مصر لها ثقلها فى المنطقة العربية كدولة كبرى، كما أن لها من السيادة والريادة فى المنطقة ما يؤهلها لتكون درة تاج إتحاد الأطباء البيطريين العرب، واتحاد البيطريين العرب كلفنا بهذه المسئولية الكبيرة بأن تقود مصر وتحرك ملف الطب البيطرى فى المنطقة كلها، ونحن كمجلس نطور وننمى ونعمل بجدية لتفعيل دور الاتحاد، ولن نتوقف عند هذا الحد ومازال أمامنا الكثير لخدمة بلادنا العربية.

وقال الدكتور شهاب الدين عبد الحميد، الأمين العام المساعد لاتحاد البيطريين العرب للشئون المالية، إن الفترة القادمة بعد افتتاح المقر وتطويره سيكون هناك مشروعات كثيرة جدا يقوم الاتحاد بها لصالح الأطباء البيطريين على مستوى الوطن العربى، مشيرا الى ان المشاريع خدمية وتعليمية ومشروعات خاصة بتدريب وتشغيل الأطباء البيطريين وتوحيد القوانين والتواصل والتفاعل العربى.

وأوضح شهاب أن الاتحاد يضم سبع لجان ومرشحين للزيادة خلال الفترة القادمة، منها لجنة خاصة بالنشاط العلمى ولجنة خاصة بالمشروعات، ولجنة خاصة للطبيبات البيطريات ليكون لهن دورا وتواجدا فى المرحلة القادمة ولجنة للعلاقات العامة والتعاون الخارجى ولجنة بالنشاط الثقافى.