خبراء المناخ بالأمم المتحدة: تسجيل مستوى قياسي لارتفاع منسوب مياه البحر في 2018

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أعلن خبراء المناخ بالأمم المتحدة أن مستوى مياه البحر سجل خلال 2018 ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصل متوسط الارتفاع إلى 3.7 مليميتر عن القيمة المسجلة عام 2017.

وقالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن معدل الارتفاع منذ 1993 كان لا يتعدى 3.15 مليمتر سنويًا.

وكتب الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تقرير للمنظمة أعلن اليوم في نيويورك: "البيانات المعلنة في هذا التقرير مدعاة لقلق كبير".

وتشير البيانات إلى أن الأعوام الأربعة الأخيرة تمثل أكثر الأعوام سخونة منذ بدء تسجيل المناخ العالمي.

وأوضح "جوتيريش" أن متوسط درجة الحرارة العالمية على سطح الأرض بلغ في عام 2018 درجة واحدة فوق معدلها قبل بداية الثورة الصناعية.

وحذر جوتيريش: "لم يعد هناك وقت للتردد".