مقتل شخصين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في كمبوديا

أعلنت هيئة إزالة الألغام التابعة للحكومة الكمبودية اليوم الجمعة، مقتل اثنين من بين ثلاثة رجال استخدمهم صاحب قطعة أرض بالأجر، لإزالة ذخائر لم تنفجر في المنطقة الشمالية الغربية من كمبوديا، ولم يكن أي منهم مدربا على القيام بهذه المهمة.

وأدى انفجار لغم مضاد للمدرعات كان مدفونا تحت سطح الأرض إلى وفاتهما، وذلك أثناء محاولتهما استخراجه من باطن الأرض.

وقال هينج راتانا المدير العام للمركز الكمبودي لرفع الألغام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن أحد الرجلين الذين قتلا كان يبلغ من العمر 18 عاما بينما كان عمر زميله 20 عاما، وكانا يعملان أمس الخميس في إزالة الألغام بالأجر بمقاطعة أودار مينشي.

وأضاف راتانا إن "الرجلين رصدا شيئا تحت الأرض وحاولا الحفر لاستخراجه"، بينما لم يتعرض العامل الثالث غير المدرب الذي يبلغ من العمر 49 عاما لأي ضرر.

وأعرب رئيس المركز الكمبودي عن أسفه لوفاة الرجلين، غير أنه حذر من أن أعمال إزالة الألغام التي ينفذها عمال غير محترفين تشكل خطورة بالغة، وأضاف إن السلطات المحلية ومسؤولي المركز يخصصون الأراضي التي يمكن إزالة الألغام منها على أساس احتياجات السكان المحليين، وما يمكن أن تشكله هذه الأعمال من مخاطر.

وكانت القوات الفيتنامية قد زرعت مجموعات من الألغام الأرضية في كمبوديا، أثناء العملية العسكرية التي شنتها عام 1979 لإقصاء نظام الخمير الحمر بزعامة بول بوت، الذي مارس عمليات للإبادة الجماعية، واستمرت عمليات زرع الألغام إلى أن تم رحيل النظام عام 1998.

وقال راتانا إن منطقة "حزام الألغام" التي قتل فيها الرجلان ما زالت توجد بها بقايا من مخلفات الحرب، الناجمة عن العمليات القتالية التي درات في منتصف الثمانينيات إلى أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وأوضحت الإحصائيات الحكومية أن أعداد الخسائر في الأرواح بسبب مخلفات الحرب التي لم تنفجر، تراجعت بنسبة قرابة الثلث من 83 قتيلا عام 2016 إلى 58 عام 2017، بينما كانت تبلغ 286 قتيلا عام 2010.

وفي عام 2018 قتل عشرة أشخاص وأصيب 48 آخرون، وذلك وفقا لتقرير نشرته في يناير الماضي الهيئة الكمبودية لإزالة الألغام.