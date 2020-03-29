ذكر تقرير حديث أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 0.35%، من إجمالي الإصابات المؤكدة.

وأوضح التقرير - الذي نشرته جريدة (القبس) الكويتية، اليوم الأحد - أن 11 شخصا لقوا حتفهم جراء الفيروس القاتل، من أصل 3 آلاف و124 إصابة حتى مساء أمس، بواقع 4 وفيات في السعودية من أصل ألف و203 إصابات، و4 في البحرين من 476 إصابة، واثنتين في الإمارات من 468 إجمالي الإصابات، ووفاة واحدة في قطر من أصل 590 إصابة، بينما سجلت 235 إصابة في الكويت و152 في عمان دون وفيات.

وأشار إلى أنه عالميا بلغت نسبة الوفيات 4.6%، بواقع 28 ألفا و794 حالة وفاة من إجمالي 622 ألفا و450 إصابة.. موضحا أن استراليا سجلت نسبة وفيات مرتفعة بواقع 12.6%، فيما حلت إيطاليا التي تسبب لها الوباء في فاجعة بالمرتبة الثانية بنسبة وفيات بلغت 10.8%، ثم أسبانيا بنسبة 8%، وإيران بأكثر من 7%، ثم بريطانيا بنسبة 5.9%، والصين التي انطلق منها الفيروس بنسبة 4%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.6%، في حين سجلت ألمانيا التي تجري فحوصا بشكل أكبر من باقي الدول الأوروبية نسبة وفيات أقل من 1%.