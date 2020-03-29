الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات للتخفيف من آثار تفشي كورونا

أعلن مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية شاي باباد، اليوم الأحد، أن الحكومة تستعد لإعلان حزمة مساعدات بقيمة 80 مليار شيكل (4ر22 مليار دولار) للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن باباد القول أمام البرلمان، إن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع بنسبة 5% وإن عجز الموازنة كنسبة للناتج سيرتفع بواقع 6 نقاط مئوية إذا ما استمر الإغلاق الجزئي الحالي للاقتصاد لخمسة أسابيع.

وأوضح أنه لا يزال يجري العمل على التفاصيل، إلا أنه سيتم تقديم الخطة في غضون أيام. وتتضمن الخطة تقديم مساعدة جديدة لمن يعملون لحسابهم الخاص في شكل منح وقروض منخفضة التكلفة وإرجاء سداد أقساط المدفوعات. كما ستتيح للشركات الصغيرة إرجاء سداد مدفوعاتها للدولة.

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف إعانة البطالة إلى 15 مليار شيكل خلال الأشهر المقبلة. وتقدم نحو 920 ألف شخص، في إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين شخص، بطلبات للحصول على إعانة هذا الشهر، الغالبية العظمى منهم من العمال الذين لم يعد لديهم عمل بسبب التوسع المطرد في إغلاق الأنشطة الاقتصادية.