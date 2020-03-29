وزير الصحة العراقي يؤكد إمكانية مد حظر التجوال مرة أخرى بالبلاد

أكد وزير الصحة والبيئة العراقي جعفر علاوي أن حظر التجوال قد يمتد مرة أخرى في البلاد، و من الممكن تجاوز الأزمة خلال مدة قد لا تزيد على الشهر إذا ما شهد التزاماً شعبياً تاماً، والبلاد ممكن أن تكون أمام انهيار تام وإعلان حالة طوارئ في حال إصرار بعض الشرائح الاجتماعية على عدم الالتزام بحضر التجوال الوقائي.

وقال علاوي في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأحد، إن المخصصات التي تحت تصرف خلية الازمة كافية تماماً ونواجه عقبة دعم العوائل المتعففة ، والجهود المجتمعية التي تبذل كبيرة.

وأكد أن الوزارة اعتمدت على أطباء عراقيين سبق أن تم تأهيلهم للتعامل مع وباء انفلاونزا الخنازير، مضيفا وتلقينا دعماً لا ينسى من الصين، بكوادر طبية، ومعدات، واستشارات، وأجهزة صحية، ومنظومة اتصالات فائقة التطور من تصنيع شركة هواوي، التي ستربط المحافظات العراقية بالعاصمة وتربط غرف العمليات مع المستشفيات في الغرب.