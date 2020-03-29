 الصحة السودانية: 86 حالة اشتباه بفيروس كورونا في مراكز العزل - بوابة الشروق
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الصحة السودانية: 86 حالة اشتباه بفيروس كورونا في مراكز العزل

أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 6:42 م | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 6:42 م

ذكرت وزارة الصحة السودانية أن التقارير الوبائية أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" في مراكز العزل بالسودان اليوم /الأحد/ بلغت 86 حالة اشتباه.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى أمس /السبت/ بلغت خمس حالات، بينها حالة وفاة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى عدم وصول قادمين عبر مطار الخرطوم من جراء إغلاق الأجواء السودانية أمام حركة الطيران ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للسيطرة على الوباء، موضحة أن عدد القادمين من الدول التي شهدت انتشارًا للفيروس عبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 يناير الماضي بلغ 2115 شخصًا، وتمت متابعة 1420 شخصًا منهم، بنسبة 67 %.

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