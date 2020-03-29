ليبيا: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الأحد عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 8، دون تسجيل أي حالات شفاء أو وفاة نتيجة الفيروس.

من حهته، زاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في قرار أصدره اليوم الأحد من ساعات حظر التجوال في البلاد من أجل مجابهة انتشار الفيروس.

وبمقتضى قرار المجلس يبدأ الحظر من الثانية ظهرا من كل يوم حتى السابعة صباحا من اليوم التالي. كما نص على حظر التنقل بين المدن وتقليص ساعات الدوام الرسمي بكافة الجهات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرآ.

وفي مصراتة، قرر المجلس البلدي بالمدينة فرض حظر تجول طيلة ساعات اليوم تفاديا لزيادة حالات الإصابة.