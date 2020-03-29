محافظ أسيوط يوجه بتيسير إجراءات صرف المعاشات بمنافذ البريد وماكينات الصراف الآلي

وجه محافظ أسيوط عصام سعد بتيسير الإجراءات على أصحاب المعاشات لمنع التكدس في منافذ الصرف الآلية لصرف معاشات شهر أبريل، بالتنسيق مع سكرتير عام المحافظة ومسئولي هيئة البريد، واتخاذ إجراءات عاجلة تسهيلًا على المواطنين وتماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهلهم.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس عبدالرحمن صفوت مدير عام التفتيش بمنطقة بريد أسيوط والدكتور حسام عباس مدير الشئون البريدية بالمنطقة ومصطفى محمد مدير مركز المعلومات بالمحافظة، لمناقشة مقترحات وخطة صرف المعاشات، والتي ستتم من خلال 159 مكتب بريد بالمحافظة موزعة على القرى والمراكز، إضافة إلى 43 منفذا جديدا بالقرى والنجوع، فضلا عن إمكانية صرف المعاشات من جميع ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة بأنحاء المحافظة دون أية رسوم، وزيادة ساعات العمل بجميع مكاتب البريد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين.

كما وجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة لمتابعة تيسير الإجراءات والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والمنطقة الازهرية، لفتح المنافذ الجديدة بالقرى والنجوع تسهيلًا على المواطنين وكبار السن في الانتقال لأماكن بعيدة عن محل إقامتهم، ومتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم.. مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير جميع مكاتب البريد والمنافد الخاصة بصرف المعاشات وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وتنظيم الحركة والصرف لمنع التزاحم أو التكدس أمام ماكينات الصرف، والتعقيم المستمر للماكينات، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن أسيوط لتأمين تلك المنافذ وتنظيم عمليات الصرف.

ووجه المحافظ أيضا مسئولي البريد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على المكاتب والمنافذ، وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت وضع آلية لتقسيم صرف المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.