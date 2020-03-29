طارق عامر: ورق طباعة الكاش يتم استيراده من إنجلترا وكندا

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن عمل الدولة في البنوك خدمي، متابعًا: «نيسر على الأفراد حتى يحافظ الاقتصاد على مستواه في ظل تحديات ومستويات النمو».

وأضاف «عامر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن سحب 30 مليار جنيه من البنوك المصرية خلال 3 أسابيع؛ يرجع إلى خوف الناس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيرًا إلى أهمية استخدام الكارت المميكن.

وأشار إلى أن أي مدفوعات يستطيع المواطن تحقيقها بالكارت أو إجراء تحويل عبر البنك أونلاين، ذاكرًا أنه سيتم فرض غرامات لمن يبيع بشكل نقدي (كاش) حتى مبلغ معين داخل معارض السيارات.

وتابع: «مفيش أي بنك في دولة في العالم تُسحب منه هذه المبالغ ولا يرفض إلا في مصر»، لافتًا إلى أن ورق طباعة الكاش يتم استيراده من الخارج من إنجلترا وكندا، فضلًا عن تكلفة المطبعة الجديدة للكاش التي تقدر بالمليارات.

وأكد على أن الدولة تريد الاتجاه للميكنة واستخدام الكاش في حدود ضيقة، متابعًا: «هناخد وقت لكن لازم نبتدي، وهناك بعض الفئات لن تستطيع الحصول إلا على كاش كالمزارعين».