وزير نمساوي: العودة للحياة الطبيعية سيكون بطيئا ومرهونا بعدم تسجيل إصابات جديدة

أكد ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي أن العودة للحياة الطبيعية في البلاد ستكون بشكل تدريجي وبطيء ومرهونة بعدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال أنشوبير - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - إنه لدينا هدف كبير وهو وجوب كبح الزيادة في معدل الإصابات الجديدة خاصة أن البنية التحتية للمستشفيات تقترب من الوصول للذروة في القدرات الاستيعابية لقبول مرضى جدد.

وأضاف الوزير أننا نسعى في هذه المرحلة أن يكون معدل نمو الحالات الجديدة أقل من 5 %.. مشيرا إلى أن التدابير المتخذة بدأت في أن تؤتي ثمارها ولكننا ما زلنا بعيدين عن الهدف.

وأشار انشوبير إلى أنه فقط عندما نقوم بتخفيض عدد الحالات الجديدة بشكل كبير يمكننا التحدث عما إذا كان يمكن تخفيف الإجراءات الصارمة الحالية.