الخارجية اليمنية تدين استهداف الأراضي السعودية بصاروخين بالستيين

أدانت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الأحد استهداف مدينتي الرياض وجيزان في المملكلة العربية السعودية، "بصاروخين بالستيين".

وقالت الخارجية في تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ندين بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي الجبان من قبل مليشيات الحوثي على مدينتي الرياض وجيزان مساء أمس السبت بصاروخين بالستيين أسقطتهما الدفاعات الجوية للمملكة".

واعتبرت الخارجية اليمنية "استمرار مثل هذه الأعمال من قبل المليشيات المدعومة من إيران خاصة بعد تصريحات المليشيات حول القبول بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتهدئة لمواجهة كورونا يدل على عدم رغبتها بالسلام و عدم امتلاكها للقرار".

وأوضحت أن هذه الاعمال تعد "استراتيجية إيران لتعميق معاناة الشعب اليمني".

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي إن "إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها".

وحتى الآن لم يصدر الحوثيون أي تصريح حول اطلاق صاروخين باتجاه الأراضي السعودية.

واتهم الحوثيون في وقت متأخر مساء أمس السبت، طيران التحالف بمحاولة استهداف العاصمة صنعاء بغارات جوية.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن الدفاعات الجوية(التابعة للجماعة) تمكنت من" التصدي لتشكيل قتالي معاد في أجواء ومحيط العاصمة صنعاء بمنظومة فاطر1 وأجبرته على المغادرة قبل تنفيذ أي عملية عدائية".