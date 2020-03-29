عودة معهد جنوب مصر للأورام لاستقبال مرضاه بعد انتهاء تعقيمة

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عودة معهد جنوب مصر للأورام لاستقبال مرضاه بعد توقفه لمدة أسبوع وذلك لإجراء عمليات التطهير والتعقيم اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة تضع مريض الأورام على رأس أولوياتها وتحرص على عدم الإخلال في تقديم كافة أنواع الخدمات الشخصية والعلاجية والجراحية اللازمة له وعدم تأثره بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور سامي عبد الرحمن، عميد المعهد، أنه تم استئناف العمل بمختلف أقسامه اليوم الأحد والبدء في استقبال المرضى بمتوسط 400 مريض يوميا من المترددين عليه من مختلف محافظات الصعيد وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم من فحوصات طبية وعلاج كيماوي وإشعاعي وعلاج الآلام المزمنة وكذلك إجراءات العمليات الجراحية العاجلة.

وعن الضوابط الوقائية التي اتخذتها إدارة المعهد لمنع انتشار فيروس كورونا أوضح عبد الرحمن، أنها تتضمن مد فترة المتابعة الدورية غير المؤثرة فى علاج المرضى لمدة أطول، وإرجاء العمليات الجراحية الخاصة بالأورام الحميدة في حالة موافقة الطبيب المسئول عن الحالة.

وشدد على أنه تم الإعلان عن استقبال مريض الأورام فقط دون مرافقين أو بمرافق كحد أقصى في حالة عدم قدرة المريض على الحركة وذلك لمنع تكدس الأفراد داخل المعهد وتقليل الكثافة العددية به وذلك حماية لمرضى الأورام والذين يمثلوا الفئة الأكثر خطورة من الإصابة لضعف جهازهم المناعي.

وأشار عميد المعهد أنه خلال توقف عمل المعهد تم الانتهاء من تعقيم وتطهير العيادات الخارجية والصيدليات والمخازن والأقسام الداخلية بالقسم المجاني والقسم الخاص وكذلك العنايات ووحدة الغسيل الكلوي، وذلك حفاظا على كافة المتواجدين بالمعهد من كوادر طبية وإدارية ومرضى وذلك في أعقاب اكتشاف حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد من صيادلة المعهد.