ماليزيا تسجل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 حالات خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الماليزية اليوم الأحد وفاة ٧ أشخاص من مصابي فيروس كورونا المستجد وتسجيل ١٥٠ حالة إصابة جديدة خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله في مؤتمر صحفي، إن العدد الإجمالي للمصابين بلغ ٢٤٧٠ حالة ووفاة ٣٤، مشيرا إلى تعافي ٣٨٨ شخصا من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات.. حسبما ذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية.

وأوضح أن 55 % من الوفيات كانت حتى الآن لمن تزيد أعمارهم عن الستين عاما أو كانوا ممن يعانون من حالات مرضية مزمنة بنسبة 67%.

وكرر نور هشام مناشدته للجميع بالالتزام التام بقرار تقييد التحركات والبقاء في البيت سعياً لتقليل منحنى الإصابات.