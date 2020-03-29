وزارة الدفاع الأمريكية تتعاقد لشراء 8 آلاف جهاز تنفس اصطناعي

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تعاقدت هيئة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية / بنتاجون / مع أربع جهات لشراء ثمانية آلاف جهاز تنفس اصطناعي، للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الليفتنانت كولونيل سلاح جوى مايك اندروز قوله إن عملية الشراء ستتم على مراحل خلال الأشهر المقبلة .

وأوضحت الوكالة أن تكلفة تلك الأجهزة تبلغ 84.4 مليون دولار، وسيتم تسليم أول دفعة وعددها 1400 جهاز بحلول أوائل مايو.

وتواجه الولايات المتحدة عجزا في أجهزة التنفس الصناعي بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بمرض (كوفيد – 19) الذي يسببه فيروس كورونا.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة مئة ألف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، طبقا لخريطة تتبع مرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس لجامعة جونز هوبكنز، نصفها في ولاية نيويورك.

وأصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تعليمات للبنتاجون بدعوة أفراد من قوات الاحتياط التابعة للجيش بالمشاركة في جهود التعامل مع تفشي فيروس كورونا.